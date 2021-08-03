На юго-западе Хорватии начались лесные пожары

В юго-западных районах Хорватии вспыхнули лесные пожары.
Об этом пишет Jutarnji List.
Сильный пожар возник в горах неподалеку от города Трогир в области Далмация. Огонь охватил площадь в 550 га и приблизился к государственной автодороге и домам. Несмотря на это, издание отмечает, что они не находились под угрозой, поэтому не было необходимости эвакуировать население.
Движение на государственной дороге близ Трогира, которое было закрыто с прошлой ночи по просьбе пожарных, частично восстановили во вторник утром. К борьбе с огнем привлекли 124 пожарных и 25 военных с 34 машинами, а также два самолета.
- В турецкой Анталье в результате пожаров пострадали 53 человека. Власти расследуют разные версии возгорания. Лесные пожары вспыхнули сразу в четырех местах в Манавгатском районе.
- Масштабные лесные пожары в провинциях Стамбул и Анталья постепенно подбираются к курортным городам. Украина 30 июля направила два самолета в Турцию для помощи в тушении пожаров.
- В Греции с минувшего вторника, 27 июля, бушуют лесные пожары. Опасной была ситуация неподалеку Афин в районе населенных пунктов Стамати и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попало несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и на Кипре.