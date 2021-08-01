Олімпіада: спортсменка з Венесуели побила рекорд українки, який тримався понад 25 років

Венесуельська спортсменка Юлімар Рохас на Олімпіаді в Токіо встановила новий світовий рекорд у потрійному стрибку, перевершивши досягнення українки Інеси Кравець.
Про це повідомляє Twitter Олімпіади.
Рохас побила рекорд, який Кравець встановила ще в серпні 1995 року. Венесуельська легкоатлетка стрибнула на 15 метрів 67 сантиметрів. Результат Кравець — 15 метрів 50 сантиметрів. Зазначається, що Рохас стала першою в історії представницею Венесуели, яка виграла золоту медаль Олімпіади.
- Україна отримала вже шість нагород на Олімпійських іграх. Це срібло у плаванні Михайла Романчука та пʼять бронз. Перші дві вибороли дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук виграли у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, а пʼяту — тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).