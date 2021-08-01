У Туреччині, де вирують пожежі, заарештували підозрюваного у підпалі лісів

У Туреччині у провінції Мугла арештували підозрюваного у підпалі лісів. Пожежа почалась 29 липня у чагарнику і поширилась на оливкові дерева.

Про це 31 липня повідомила турецька газета Hurriyet.

Підозрюваний приїхав з північної провінції Сакар’я. 29 липня у Муглі зафіксували два осередки пожежі, які станом на 31 липня знищили 80 гектарів лісу.

Крім провінції Мугла, ліси горять у провінціях Адана, Стамбул і Анталья, де розташовані популярні курорти. Загалом у Туреччині виявили 98 осередків загоряння, з них локалізували 88. Як повідомив раніше міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, у результаті пожеж загинули 6 людей, а постраждали 410.