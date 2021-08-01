В Турции, где бушуют пожары, арестовали подозреваемого в поджоге лесов

В Турции в провинции Мугла арестовали подозреваемого в поджоге лесов. Пожар начался 29 июня в кустарнике и распространился на оливковые деревья.

Об этом 31 июля сообщила турецкая газета Hurriyet.

Подозреваемый приехал из северной провинции Сакарья. 29 июля в провинции Мугла зафиксировали два очага пожара, которые, по состоянию на 31 июля, уничтожили 80 гектаров леса.

Кроме провинции Мугла, леса горят в провинциях Адана, Стамбул и Анталья, где расположены популярные курорты. Всего в Турции зафиксировали 98 очагов возгорания, из них локализовано 88. Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли 6 человек, а пострадали 410.