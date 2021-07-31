Ердоган оголосив постраждалі від лісових пожеж регіони Туреччини зонами лиха. Локалізовані вже 88 осередків займання

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив зонами лиха райони лісових пожеж.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ми оголосили наші регіони, постраждалі від лісових пожеж, «зонами лиха, що зачіпають життя людей». Ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб залікувати рани нашої країни, компенсувати її втрати і навіть поліпшити її можливості», — заявив Ердоган.

Агентство Анадолу повідомило, що президент Туреччини скасував робочу поїздку до провінції Кахраманмараш на півдні країни та вилетів зі Стамбулу в Анталью.

Зазначимо, нині пожежі тривають у провінціях Адана, Анталья, Мерсін, Мугла та Османіє.

За даними міністра лісового та сільського господарства країни Бекіра Пакдемірлі, на ранок 31 липня локалізовані 88 з 98 осередків лісових пожеж у Туреччині.

Наразі триває гасіння 10 осередків.