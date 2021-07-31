Нардепи, колишнє керівництво Харківської ОДА й ексзаступник директора ДБР: НАЗК виявило порушення у 64 деклараціях

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку 294 декларацій посадовців. У 64 з них виявили ознаки порушень на понад 255 мільйонів гривень.
Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
Як зазначається, у 12 деклараціях були ознаки кримінального правопорушення (ст. 366—2 Кримінального кодексу України). У кожній з них посадовці не вказали майно на понад 1,1 мільйона гривень.
У решті декларацій виявили ознаки адміністративного порушення (ч. 4 ст. 172—6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Посадовці не вказали майно на суму від 227 тисяч до 1,1 мільйона гривень.
Також у НАЗК наголосили, що направлять до правоохоронних органів результати перевірки щодо:
- колишньої першої заступниці голови Національного агентства з питань державної служби Ірини Овчаренко,
- ексзаступника голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера,
- ексзаступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха,
- чинного заступника голови Харківської ОДА Руслана Тихонченка,
- колишнього заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Андрія Буйного,
- судді Верховного суду України Миколи Короткевича,
- колишнього заступника голови Державної служби експортного контролю Дениса Радова,
- колишнього першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова.
Також правоохоронцям передадуть результати перевірки щодо народних депутатів Анни Колісник, Ольги Саладухи, Михайла Забродського та Максима Пашковського.
- Раніше Державне бюро розслідувань відкрило спеціальну форму, у якій будь-хто може анонімно розповісти про незаконне майно посадовців або про те, що вартість придбаного ними майна була дуже сильно занижена.
- 16 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення волі за брехню в декларації.
- 23 липня Зеленський підписав указ, яким зобов’язав посадовців вказувати в декларації відсутність подвійного громадянства.