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Нардепы, бывшее руководство Харьковской ОГА и экс-замдиректора ГБР: НАПК выявило нарушения в 64 декларациях

Автор:
Екатерина Кадакова
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело полную проверку 294 деклараций чиновников. В 6 из них выявили признаки нарушений на более чем 255 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как отмечается, в 12 декларациях были признаки уголовного преступления (ст. 366—2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из них чиновники не указали имущество на более чем 1,1 миллиона гривен.

В остальных декларациях выявили признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172—6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Чиновники не указали имущество на сумму от 227 тысяч до 1,1 миллиона гривен.

Также в НАПК отметили, что направят в правоохранительные органы результаты проверки относительно:

  • бывшей первой замглавы Национального агентства по вопросам государственной службы Ирины Овчаренко,
  • бывшего заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера,
  • бывшего заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха,
  • действующего заместителя главы Харьковской ОГА Руслана Тихонченко,
  • бывшего заместителя главы Запорожской областной государственной администрации Андрея Буйного,
  • судьи Верховного суда Украины Николая Короткевича,
  • бывшего замглавы Государственной службы экспортного контроля Дениса Радова,
  • бывшего первого заместителя директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

Также правоохранителям передадут результаты проверки относительно народных депутатов Анны Колесник, Ольги Саладухи, Михаила Забродского и Максима Пашковского.