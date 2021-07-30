У Києві відкриють ще один центр масової вакцинації від коронавірусу

У Києві з 1 серпня працюватиме ще один центр масової вакцинації. Його відкриють на території ТРЦ Blockbuster Mall.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Центр працюватиме щодня з 11:00 до 21:00. Там щеплюватимуть китайською вакциною CoronaVac.
«МОЗ вітає ініціативи щодо відкриття центрів масової вакцинації та закликає бізнес і владу інших міст України співпрацювати та відкривати нові центри, щоб зробити щеплення від COVID-19 доступними для якнайбільшої кількості українців», — підкреслили у відомстві.
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