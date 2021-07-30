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В Киеве откроют еще один центр массовой вакцинации от коронавируса

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В Киеве с 1 августа открывают еще один центр массовой вакцинации. Он будет располагаться на территории ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Центр будет работать ежедневно с 11 до 21 часа. Прививать там будут китайской вакциной CoronaVac.

«Минздрав приветствует инициативы по открытию центров массовой вакцинации и призывает бизнес и власть других городов Украины сотрудничать и открывать новые центры, чтобы сделать прививку от COVID-19 доступной для большего количества украинцев», — подчеркнули в ведомстве.