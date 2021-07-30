Затримання Протасевича: поліція Латвії порушила кримінальну справу через посадку літака Ryanair в Мінську

Поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом примусової посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Про це пише Delfi.
Наприкінці травня поліція почала перевірку, але пізніше ухвалила рішення про початок кримінального розслідування. Перевірку розпочали, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.
Зазначається, що кримінальну справу порушено за статтею про злочини проти волі, честі та гідності. Стаття передбачає відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Після цього ряд країн, в тому числі і Україна, припинили авіасполучення з Білоруссю. 3 червня білоруський держканал ОНТ показав півторагодинне «інтервʼю» з Протасевичем. На фрагментах відео він публічно визнає свою «провину» в закликах до протестів у Білорусі та запевняє, що поважає самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, назвавши його «людиною зі сталевими яйцями».