Затримання Протасевича: поліція Латвії порушила кримінальну справу через посадку літака Ryanair в Мінську

Поліція Латвії порушила кримінальне провадження за фактом примусової посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це пише Delfi.

Наприкінці травня поліція почала перевірку, але пізніше ухвалила рішення про початок кримінального розслідування. Перевірку розпочали, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Зазначається, що кримінальну справу порушено за статтею про злочини проти волі, честі та гідності. Стаття передбачає відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.