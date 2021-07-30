Задержание Протасевича: полиция Латвии открыла уголовное дело по факту посадки самолета Ryanair в Минске

Полиция Латвии возбудила уголовное производство по факту принудительной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
Об этом пишет Delfi.
В конце мая полиция начала ведомственную проверку, но позже приняла решение о начале уголовного процесса. Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились два гражданина Латвии.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Статья предусматривает ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью. 3 июня беларусский госканал ОНТ показал полуторачасовое «интервью» с Протасевичем. На фрагментах видео он публично признает свою «вину» в призывах к протестам в Беларуси и уверяет, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.