Зеленський позбавив державних стипендій трьох олімпійців, яких викрили на допінгу

Трьох українських спортсменів, яких викрили на допінгу на Олімпійських іграх та позбавили медалей, залишили без державної стипендії.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 29 липня.

Згідно з документом, йдеться про важкоатлетів Наталію Давидову (здобула бронзу на Олімпіаді-2008 у Пекіні, але у серпні 2016 року повторний аналіз допінг-проб виявився позитивним), Ольгу Коробку (отримала срібло на Олімпійських іграх — 2008 у Пекіні, у лютому 2012 року була дискваліфікована на чотири роки через допінг) та Олексія Торохтія (здобув золото на Олімпіаді-2012 у Лондоні, 2019 року його вирішили позбавити медалі за порушення антидопінгових правил).

Окрім цього, Зеленський доручив відновити виплату стипендії фехтувальнику, шаблісту Георгію Погосову, яку було призначено у червні 1998 року і припинено у вересні 2014-го. Спортсмен отримав срібло на Олімпіаді-1988 в Сеулі, а в 1992-му в Барселоні став олімпійським чемпіоном і виборов золоту медаль.

Відновлять виплату стипендії і веслувальниці Інні Фроловій, призначену у червні 2006 року і припинену в листопаді 2009-го. Першу срібну медаль вона здобула на сеульській Олімпіаді, після цього було срібло на Олімпіаді-1996 в Атланті. Також Фролова ставала призеркою Чемпіонату світу 1990 та 1997 років.