Тенісистка Світоліна не змогла вийти до фіналу на Олімпіаді в Токіо. Вона побореться за «бронзу»

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у півфіналі на Олімпіаді в Токіо та не змогла зачепитися за золоту медаль.
Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор.
Світоліна програла у двох сетах спортсменці з Чехії Маркеті Вондрушовій — 3:6, 1:6. Прохід до півфіналу для Світоліної став особистим рекордом на Олімпіаді.
Таким чином українська тенісистка вже не зможе позмагатися за золоту або срібну медаль, але ще має шанс отримати бронзову. Для цього їй потрібно перемогти представницю Казахстану Олену Рибакіну, яка теж поступилася у півфіналі.
- Нагадаємо, що Україна вже отримала чотири медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи. Перші дві завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета. Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.