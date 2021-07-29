Теннисистка Свитолина не смогла выйти в финал на Олимпиаде в Токио. Она поборется за «бронзу»

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале на Олимпиаде в Токио и не смогла зацепиться за золотую медаль.

Об этом сообщается на сайте Олимпийских игр.

Свитолина проиграла в двух сетах спортсменке из Чехии Маркете Вондрушовой — 3:6, 1:6. Проход в полуфинал для Свитолиной стал личным рекордом на Олимпиаде.

Таким образом украинская теннисистка уже не сможет побороться за золотую или серебряную медаль, но еще имеет шанс получить бронзовую. Для этого ей нужно победить представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая тоже уступила в полуфинале.