Держсекретар США Блінкен: Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо таліби силоміць захоплять владу

Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо радикальний ісламістський рух «Талібан» насильно візьме контроль над країною і не поважатиме прав свого народу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає агенція AFP.

«Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який чинить злочини проти власного народу, стане державою-вигнанкою», — сказав Блінкен.

Він сказав, що дуже стривожений повідомленнями про «звірство талібів», яке вони вчиняють упродовж останніх тижнів.

Держсекретар США додав, що «Талібан» заявляє про прагнення отримати міжнародне визнання і підтримку Афганістану.

«Імовірно, він хоче, щоб його лідери могли вільно подорожувати по світу, скасування санкцій тощо», — припустив держсекретар США, але Білий дім і надалі буде підтримувати чинний уряд Афганістану.

«Примусове захоплення країни та зловживання правами її людей не є шляхом досягнення цих цілей. Є лише один шлях — за столом переговорів, щоб вирішити конфлікти мирним шляхом», — наголосив Блінкен.