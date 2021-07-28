Суд позбавив засновника WikiLeaks Ассанжа громадянства Еквадору

Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там з 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні. Ассанж ці звинувачення відкидав. Згодом влада Швеції закрила цю справу.

У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила його політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.