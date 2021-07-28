Суд лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора

Ассанжа задержали в Великобритании в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он скрывался там с 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж эти обвинения отвергал. Позже власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года власти Эквадора лишили его политического убежища, и ему пришлось покинуть посольство. Тогда же британская полиция арестовала его. 4 января 2021 года Центральный уголовный суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США из-за опасений по поводу его психического здоровья. Судья пояснила, что у Джулиана есть симптомы депрессии и склонность к суициду.