Офіс генпрокурора поки не може звільнити Мамедова — проти нього досі відкрите дисциплінарне провадження

Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова наразі порушене дисциплінарне провадження. Тому поки що Офіс генпрокурора не може звільнити заступника Ірини Венедіктової із займаної посади.

Про це відомство повідомило в коментарі Інтерфакс-Україна.

ОГП стверджує, що 6 липня проти Мамедова порушили дисциплінарне провадження «у зв’язку з відмовою в наданні доступу до держтаємниці». Відомство каже, що заступник генпрокурора весь цей час перебував на лікарняному або у відпустці.

«Відповідно до ч. 9 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру», до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у звʼязку з поданням заяви за власним бажанням», — додають в ОГП.