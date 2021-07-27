Офіс генпрокурора поки не може звільнити Мамедова — проти нього досі відкрите дисциплінарне провадження

Проти заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова наразі порушене дисциплінарне провадження. Тому поки що Офіс генпрокурора не може звільнити заступника Ірини Венедіктової із займаної посади.
Про це відомство повідомило в коментарі Інтерфакс-Україна.
ОГП стверджує, що 6 липня проти Мамедова порушили дисциплінарне провадження «у зв’язку з відмовою в наданні доступу до держтаємниці». Відомство каже, що заступник генпрокурора весь цей час перебував на лікарняному або у відпустці.
«Відповідно до ч. 9 ст. 46 Закону України «Про прокуратуру», до завершення дисциплінарного провадження Гюндуз Мамедов не може бути звільнений з адміністративної посади у звʼязку з поданням заяви за власним бажанням», — додають в ОГП.
Раніше юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова, повідомляла, що «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».
У 2016 році він займався напрямком розслідування воєнних злочинів, вчинених на території анексованого Криму, а наприкінці 2019 року почав розвивати цю роботу на центральному рівні, охопивши ще й Донбас.
Мамедов також ініціював створення в органах прокуратури підрозділу, що захищає права дітей жертв та свідків злочинів.
- 29 червня генпрокурор Ірина Венедіктова забрала «департамент війни» у свого заступника Гюндуза Мамедова і передала іншому заступнику — Максиму Якубовському. У того міг бути конфлікт інтересів через Віктора Медведчука. Того ж дня генпрокурор забрала департамент під своє керівництво.
- Правозахисники після цього просили президента Зеленського захистити «департамент війни» від Венедіктової.
- 1 липня стало відомо, що Мамедова позбавили доступу до держтаємниці, а невдовзі забрали у нього всі напрями, якими він керував. У зв’язку з цим Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури вирішив піти у відставку.