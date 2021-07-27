Офис генпрокурора пока не может уволить Мамедова — против него до сих пор открыто дисциплинарное производство

Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова пока возбуждено дисциплинарное производство. Поэтому пока Офис генпрокурора не может уволить заместителя Ирины Венедиктовой с занимаемой должности.

Об этом ведомство сообщило в комментарии Интерфакс-Украина.

ОГП утверждает, что 6 июля против Мамедова возбудили дисциплинарное производство «в связи с отказом в предоставлении доступа к гостайне». Ведомство говорит, что заместитель генпрокурора все это время находился на больничном или в отпуске.

«В соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины «О прокуратуре», до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию», — добавляют в ОГП.