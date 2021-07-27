Заступник генпрокурора Мамедов подав заяву про відставку

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав заяву про відставку з посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter та виклав фото документа.

«Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт», — зазначив Мамедов.

Раніше юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова, повідомляла, що «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».