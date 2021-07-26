Заступник генпрокурора Венедіктової Гюндуз Мамедов йде у відставку

Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».

Про це заявила юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова.

У юркомпанії наголосили, що раніше Мамедова позбавили керування Департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці (був чинний до серпня), скоротили посаду заступника генпрокурора та порушили ряд дисциплінарних і кримінальних проваджень.

«Законних підстав для звільнення нашого клієнта немає, тому активно використовується дискредитаційна інформаційна кампанія. До кампанії по тиску на незалежного прокурора приєдналася й СБУ, яка використовує інструмент припинення допуску до держтаємниці з метою обмеження виконання їм своїх повноважень», — зазначили юристи.