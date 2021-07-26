Заместитель генпрокурора Венедиктовой Гюндуз Мамедов уходит в отставку

Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».

Об этом заявила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова.

В юркомпании подчеркнули, что ранее Мамедова лишили управления Департаментом по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и открыли ряд дисциплинарных и уголовных производств.

«Законных оснований для увольнения нашего клиента нет, поэтому активно используется дискредитационная информационная кампания. К кампании по давлению на независимого прокурора присоединилась и СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения им своих полномочий», — отметили юристы.