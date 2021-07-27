Окупація Криму: Україна і ще чотири країни приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Росії

Україна, Грузія, Норвегія, Албанія та Північна Македонія приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму ще на рік.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

«Країни-кандидати Північна Македонія та Албанія, країна-учасниця Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню», — йдеться у повідомленні.

У Євросоюзі вже привітали рішення п’яти країн.

Зазначимо, йдеться про санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом 21 червня. Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 23 червня 2022 року.

Санкції стосуються імпорту в ЄС товарів із Криму або Севастополя, різних інвестицій, експорту технологій та послуг, що мають стратегічне значення, які можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів, а також товарів подвійного призначення для військових потреб тощо.