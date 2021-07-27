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Оккупация Крыма: Украина и еще четыре страны присоединились к санкциям Евросоюза против России

Автор:
Екатерина Кадакова
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Украина, Грузия, Норвегия, Албания и Северная Македония присоединились к решению ЕС продлить санкции против России из-за оккупации Крыма еще на год.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Рады. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению», — говорится в сообщении.

В Евросоюзе уже приветствовали решение пяти стран.

Отметим, речь идет о санкциях против России, принятых Европейским Союзом 21 июня. Ограничительные меры продлятся как минимум до 23 июня 2022 года.

Санкции касаются импорта в ЕС товаров из Крыма, в том числе из Севастополя, различных инвестиций, экспорта технологий и услуг, которые имеют стратегическое значение и могут использоваться для разработки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, а также товаров двойного назначения для военных нужд и прочего.

  • 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма прошел непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова».
  • Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
  • Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и остальные цивилизованные страны не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.
  • Впервые экономические санкции на год ввели 31 июля 2014 года в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине». В сентябре 2014 года эти меры усилили.