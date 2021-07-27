Оккупация Крыма: Украина и еще четыре страны присоединились к санкциям Евросоюза против России

Украина, Грузия, Норвегия, Албания и Северная Македония присоединились к решению ЕС продлить санкции против России из-за оккупации Крыма еще на год.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

«Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, страна-участница Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Рады. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению», — говорится в сообщении.

В Евросоюзе уже приветствовали решение пяти стран.

Отметим, речь идет о санкциях против России, принятых Европейским Союзом 21 июня. Ограничительные меры продлятся как минимум до 23 июня 2022 года.

Санкции касаются импорта в ЕС товаров из Крыма, в том числе из Севастополя, различных инвестиций, экспорта технологий и услуг, которые имеют стратегическое значение и могут использоваться для разработки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, а также товаров двойного назначения для военных нужд и прочего.