У Білорусі визнали екстремістськими сайт і соцмережі телеканалу «Белсат»

У Білорусі визнали екстремістськими сайт і всі соціальні мережі телеканалу «Белсат».
Відповідне рішення 27 липня ухвалив суд Залізничного району Гомеля, повідомила у Telegram-каналі прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
Як зазначається, підставою для такого рішення стали матеріали перевірки Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОЗіК) МВС у Гомельській області.
«Поширення (репост) інформації з екстремістських джерел тягне за собою адміністративну відповідальність з покаранням у вигляді штрафу або арешту», », — наголосила Чемоданова.
Зауважимо, «Белсат» — білоруськомовний супутниковий телеканал, створений з ініціативи та за підтримки МЗС Польщі та громадського Польського телебачення. Телеканал активно висвітлював вибори президента в Білорусі влітку 2020 року та протести, до яких призвело захоплення влади Олександром Лукашенком.
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