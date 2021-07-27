В Беларуси признали экстремистскими сайт и соцсети телеканала «Белсат»

В Беларуси признали экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала «Белсат».

Соответствующее решение 27 июля принял суд Железнодорожного района Гомеля, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Как отмечается, основанием для такого решения стали материалы проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД в Гомельской области.

«Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста»,», — отметила Чемоданова.

Заметим, «Белсат» — беларусскоязычный спутниковый телеканал, созданный по инициативе и при поддержке МИД Польши и общественного Польского телевидения. Телеканал активно освещал выборы президента в Беларуси летом 2020 года и протесты, к которым привел захват власти Александром Лукашенко.