В Беларуси признали экстремистскими сайт и соцсети телеканала «Белсат»

В Беларуси признали экстремистскими сайт и все социальные сети телеканала «Белсат».
Соответствующее решение 27 июля принял суд Железнодорожного района Гомеля, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Как отмечается, основанием для такого решения стали материалы проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД в Гомельской области.
«Распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста»,», — отметила Чемоданова.
Заметим, «Белсат» — беларусскоязычный спутниковый телеканал, созданный по инициативе и при поддержке МИД Польши и общественного Польского телевидения. Телеканал активно освещал выборы президента в Беларуси летом 2020 года и протесты, к которым привел захват власти Александром Лукашенко.
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