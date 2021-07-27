У Києві та низці регіонів на середу оголосили штормове попередження

У Києві та низці регіонів України на середу, 28 липня, оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

28 липня у столиці очікуються грози та шквали вітру 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Грози, град та шквали очікуються також у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях.