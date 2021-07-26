Грози, град і шквали. Синоптики оголосили штормове попередження на заході України

У західних областях України у вівторок, 27 липня, очікується різке погіршення погоди.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зокрема, синоптики прогнозують на заході грози, удень подекуди град і шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що у Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській та Миколаївській областях, у Криму та на сході країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.