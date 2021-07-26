Грозы, град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе Украины

В западных областях Украины во вторник, 27 июля, ожидается резкое ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, синоптики прогнозируют на западе грозы, днем местами град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что в Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях, в Крыму и на востоке страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.