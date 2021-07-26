Грозы, град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе Украины

В западных областях Украины во вторник, 27 июля, ожидается резкое ухудшение погоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
В частности, синоптики прогнозируют на западе грозы, днем местами град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что в Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях, в Крыму и на востоке страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киевской области 27 июля осадков не ожидается, ветер юго-восточный 5—10 м/с.
- Ранее синоптики предупредили, что в течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди. Впрочем, ночи будут прохладнее, чем во время антициклона Zoe.
- В последние несколько недель почти во всей Европе установилась жаркая погода. В различных частях северного полушария из-за этого происходят сильные пожары. Северная Европа, Канада и США страдают от рекордных температур, которые приводят к гибели людей.