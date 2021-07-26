В Украину возвращаются «тропическая» жара и кратковременные грозы

В течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Однако ночи будут более прохладными, чем во время антициклона Zoe.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Сегодня, 26 июля, в Украине будет преобладать сухая погода и только в западных регионах возможны кратковременные грозы. Днем температура воздуха будет колебаться от +26 °С до +31 °С.

В столице также будет сухо, днем температура воздуха поднимется до +29 °С, а ночью — опустится до +17...+19 °С.

А вот 27 июля, во вторник, в Киеве и области температура воздуха возрастет до +32 °С днем и опустится до +20 °С ночью.

Между тем на западе Украины пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью на побережье морей будет +22 °С, а днем +27...+32 °С, а на юге местами столбики термометров достигнут +35 °С.