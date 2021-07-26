В Україну повертаються «тропічна» спека та короткочасні грози

Упродовж тижня в Україну повернеться спека, але в окремих регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі. Втім ночі будуть більш прохолодними, ніж під час антициклону Zoe.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Сьогодні, 26 липня, в Україні переважатиме суха погода і тільки у західних регіонах можливі короткочасні грози. Вдень температура повітря коливатиметься від +26 °С до +31 °С.

У столиці також буде сухо, вдень температура повітря підніметься до +29 °С, а вночі — опуститься до +17...+19 °С.

А от 27 липня, у вівторок, у Києві та області температура повітря зросте до +32 °С вдень та опуститься до +20 °С уночі.

Тим часом на заході України пройдуть короткотривалі дощі та грози. Уночі на узбережжі морів буде +22 °С, а вдень +27...+32 °С, а на півдні місцями стовпчики термометрів сягнуть +35 °С.