В Киеве и ряде регионов на среду объявили штормовое предупреждение

В Киеве и некоторых регионах Украины на среду, 28 июля, объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

28 июня в столице ожидаются грозы и шквалы ветра до 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Грозы, град и шквалы ожидаются также в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях.