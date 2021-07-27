Опитування: Понад половину українців не вважає себе та росіян єдиним народом

Опитані не погодилися із нещодавньою заявою президента Росії Путіна, що «росіяни та українці — один народ, який належить до одного історичного і духовного простору». При цьому 41% згодні з таким твердженням. На Сході з думкою російського лідера погоджуються понад 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, понад 70% не згодні з цим.

55% українців заявили, що не вважають український та російський народи єдиним .

Також 75% опитаних вважають Україну наступницею Київської Русі. Росію — 8%, 9% — не вважають правонаступницею жодну з двох країн. Для усіх вікових груп та більшості опитаних наступницею Київської Русі є Україна, однак серед мешканців Сходу таких менше половини.

Опитування проводилося з 23 по 25 липня. Всього опитано 2,5 тисячі респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2%.