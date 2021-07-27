Опрос: Более половины украинцев не считают себя и россиян единым народом

Опрошенные не согласились с недавним заявлением президента России Путина, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству». При этом 41% согласились с таким утверждением. На Востоке с мнением российского лидера соглашаются более 60%. Среди жителей Западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой « Рейтинг ».

55% украинцев заявили, что не считают украинский и российский народы единым .

Также 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. Россию — 8%, 9% — считают правопреемницей одну из двух стран. Для всех возрастных групп и большинства респондентов преемницей Киевской Руси является Украина, однако среди жителей Востока таких меньше половины.

Опрос проводился с 23 по 25 июля. Всего опрошено 2,5 тысячи респондентов. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2%.