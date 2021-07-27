У Токіо зафіксували найбільшу з початку року кількість нових випадків коронавірусу

У Токіо, де нині тривають Олімпійські ігри, зафіксували рекордний показник нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Минулої доби у столиці Японії зафіксували 2 848 нових випадків захворювання на COVID-19. Це рекордно високий з 7 січня добовий приріст для Токіо, коли зафіксували 2,5 тис. випадків.

У Токіо через поширення коронавірусної інфекції діє режим надзвичайної ситуації, він триватиме до 22 серпня. За час пандемії в Японії підтвердили 870 тис. випадків зараження коронавірусом, близько 15 тис. з них мали летальні наслідки.