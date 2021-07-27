Безос запропонував NASA $2 мільярди в обмін на право побудувати місячний модуль

Засновник Amazon Джеф Безос запропонував Національному управлінню аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) покрити його витрати на $2 мільярди в обмін на контракт, який надасть компанії Безоса Blue Origin можливість побудувати модуль для висадки на Місяці.

Про це йдеться в листі Безоса до агентства.

«Ми створили національну команду — з чотирма основними партнерами і більш ніж 200 дрібними і середніми постачальниками в 47 штатах, щоб зосередитися на проєктуванні, створенні та експлуатації льотної системи, на яку може розраховувати країна. NASA інвестувало понад пів мільярда доларів в національну команду у 2020—2021 роках, і ми добре себе проявили. Команда розробила і знизила ризики безпечного, економічного за масою проєкту, який може забезпечити висадку людини на Місяці у 2024 році», — йдеться в листі.

Безос також розповів, що за пальне модуль використовуватиме рідкий водень, який можна видобувати на Місяці. Систему спроєктовано таким чином, щоб вона могла переміщатися на різних ракетах-носіях, зокрема на Falcon Heavy від компанії SpaceX. Він підкреслив, що початкова місія компанії Blue Origin вимагає всього трьох комерційних запусків. Це знижує ризик провалу місії через аномалії при запуску.