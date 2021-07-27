Безос предложил NASA $2 миллиарда в обмен на право построить лунный модуль

Основатель Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) покрыть его расходы на $2 миллиарда в обмен на контракт, который даст компании Безоса Blue Origin возможность построить модуль для высадки на Луне.
Об этом говорится в письме Безоса в агентство.
«Мы создали национальную команду — с четырьмя основными партнерами и более чем 200 мелкими и средними поставщиками в 47 штатах, чтобы сосредоточиться на проектировании, создании и эксплуатации летной системы, на которую может рассчитывать страна. NASA инвестировало более полумиллиарда долларов в национальную команду в 2020—2021 годах, и мы хорошо себя проявили. Команда разработала и снизила риски безопасного, экономичного по массе проекта, который может обеспечить высадку человека на Луне в 2024 году», — говорится в письме.
Безос также рассказал, что в качестве топлива модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Систему спроектировали таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе на Falcon Heavy компании SpaceX. Он подчеркнул, что начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков, что снижает риск провала миссии.
Основатель Amazon предложил NASA покрыть до $2 миллиардов дефицита бюджета агентства в обмен на такой контракт. Компания также готова отказаться от получения платежей за этот модуль в этом году и в течение двух последующих лет. Кроме того, Blue Origin предлагает за свой счет принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в миллиард долларов.
- Высадка планируется в рамках программы Artemis. Ее цель — доставить людей на Луну в 2024 году и создать инфраструктуру для дальнейшей отправки астронавтов на Марс. Программа действует в сотрудничестве с частными компаниями. В декабре 2020 года NASA назвало первых 18 астронавтов для миссий на Луну, среди них — девять женщин.
- NASA рассматривает предложения по разработке аппарата от трех компаний: Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Artemis должна стать первой американской программой по исследованию глубинного космоса со времен Apollo Moon в 1960-х.
- В феврале стало известно, что анонсированная высадка людей на Луне в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться, поскольку NASA не хватает финансирования.