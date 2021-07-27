Безос предложил NASA $2 миллиарда в обмен на право построить лунный модуль

Основатель Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) покрыть его расходы на $2 миллиарда в обмен на контракт, который даст компании Безоса Blue Origin возможность построить модуль для высадки на Луне.

Об этом говорится в письме Безоса в агентство.

«Мы создали национальную команду — с четырьмя основными партнерами и более чем 200 мелкими и средними поставщиками в 47 штатах, чтобы сосредоточиться на проектировании, создании и эксплуатации летной системы, на которую может рассчитывать страна. NASA инвестировало более полумиллиарда долларов в национальную команду в 2020—2021 годах, и мы хорошо себя проявили. Команда разработала и снизила риски безопасного, экономичного по массе проекта, который может обеспечить высадку человека на Луне в 2024 году», — говорится в письме.

Безос также рассказал, что в качестве топлива модуль будет использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне. Систему спроектировали таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе на Falcon Heavy компании SpaceX. Он подчеркнул, что начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков, что снижает риск провала миссии.