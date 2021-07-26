У Херсонській області виявили рекордний посів конопель на понад 300 мільйонів гривень. Плантацію охороняли зі сторожової вежі

За даними правоохоронців, на земельній ділянці площею один гектар за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки були висаджені 34 700 кущів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

У Херсонській області на території зруйнованої птахофабрики поблизу села Преображенка викрили рекордний посів конопель вартістю понад 300 мільйонів гривень.

Як розповів заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап, рослини є гібридними коноплями з підвищеним вмістом канабіноїдів. Плантацію ретельно доглядали й охороняли: уздовж рядків із рослинами було прокладене крапельне зрошення, коноплі ретельно обробляли від бурʼянів. Неподалік посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово стеріг ділянку.

Наразі затримані четверо громадян віком від 26 до 57 років, підозрювані в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-розшукові заходи.