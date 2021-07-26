В Херсонской области обнаружили рекордный посев конопли на более чем 300 миллионов гривен. Плантацию охраняли со сторожевой башни

По данным правоохранителей, на земельном участке площадью один гектар с помощью специальной сельскохозяйственной техники были высажены 34 700 кустов.

В Херсонской области на территории разрушенной птицефабрики возле села Преображенка разоблачили рекордный посев конопли стоимостью более чем 300 миллионов гривен.

Как рассказал заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап, растения являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов. За плантацией тщательно ухаживали и охраняли ее: вдоль грядок с растениями было проложено капельное орошение, коноплю тщательно обрабатывали против сорняков. Неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно наблюдал за участком.

Сейчас задержаны четверо граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемые в причастности к незаконному выращиванию наркотических растений. Они находятся в изоляторе временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-розыскные мероприятия.