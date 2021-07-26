Телескоп Hubble сфотографував незвичайне тріо галактик у сузірʼї Рисі

Телескоп Hubble, який нещодавно відновив дослідницьку роботу, зробив світлину взаємодії трьох галактик у космосі. Вони розташовані на відстані 747 мільйонів світлових років від Чумацького Шляху.

Про це йдеться на сайті обсерваторії.

NASA

Зазначається, що така система має назву Arp 195 та входить у так званий Атлас пекулярних галактик.

Пекулярна галактика наділена особливостями, які не дають змоги віднести її до існуючих морфологічних класів.

Саме незвичайна структура, утворена трьома галактиками, дозволила системі Arp 195 потрапити в каталог. До речі, всього до Атласу пекулярних галактик віднесли 338 обʼєктів.

Нагадаємо, що у червні телескоп понад тиждень подорожував по космосу у «безпечному режимі» через збій в компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновилися у суботу, 17 липня.