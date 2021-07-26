Телескоп Hubble сфотографировал необычное трио галактик в созвездии Рыси

Телескоп Hubble, который недавно возобновил исследовательскую работу, сделал фотографию трех взаимодействующих галактик в космосе. Они расположены на расстоянии 747 миллионов световых лет от Млечного Пути.
Об этом говорится на сайте обсерватории.
Отмечается, что система называется Arp 195 и входит в так называемый Атлас пекулярных галактик.
Пекулярная галактика обладает особенностями, которые не позволяют отнести ее к существующим морфологическим классам.
Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог. Кстати, в общей сложности в Атлас пекулярных галактик включены 338 объектов.
Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновились в субботу, 17 июля.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В этом году он впервые сделал снимок спиральной галактики в окружении сверхновых, сфотографировал туманность Вуаль и показал скопление «кривых» галактик.