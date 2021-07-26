Телескоп Hubble сфотографировал необычное трио галактик в созвездии Рыси

Телескоп Hubble, который недавно возобновил исследовательскую работу, сделал фотографию трех взаимодействующих галактик в космосе. Они расположены на расстоянии 747 миллионов световых лет от Млечного Пути.

Об этом говорится на сайте обсерватории.

NASA

Отмечается, что система называется Arp 195 и входит в так называемый Атлас пекулярных галактик.

Пекулярная галактика обладает особенностями, которые не позволяют отнести ее к существующим морфологическим классам.

Именно необычная структура, образованная тремя галактиками, позволила системе Arp 195 попасть в каталог. Кстати, в общей сложности в Атлас пекулярных галактик включены 338 объектов.

Напомним, что в июне телескоп больше недели путешествовал по космосу в «безопасном режиме» из-за сбоя в компьютере полезной нагрузки. После этого инженеры NASA перевели Hubble на резервное оборудование. После выполнения всех необходимых технических манипуляций резервный компьютер включили, загрузили полетное программное обеспечение и перевели в нормальный рабочий режим. Научные наблюдения возобновились в субботу, 17 июля.