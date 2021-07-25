В одній із областей України рівень госпіталізації хворих на коронавірус перевищив 80%

У Херсонській області рівень госпіталізації заражених коронавірусом досягнув 80%. Також досить високі показники у Луганської (41,8%) та Івано-Франківської (37%) областей.
Про це йдеться у даних МОЗ.
Загалом, майже всі області України відповідають необхідним показникам «зеленої» карантинної зони. Але в Києві зростає рівень захворюваності, а в Луганській області перевищує необхідні показники коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Що стосується завантаженості ліжок з киснем, то тут в усіх регіонах ситуація стабільна. Найвищий показник — в Луганській області. Там зайнято 13,3% ліжок.
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