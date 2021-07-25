Марсіанський вертоліт Ingenuitу пролетів на рекордній висоті. Він вів розвідку над «Піднятими хребтами»

Марсіанський вертоліт Ingenuity в суботу, 24 червня, здійснив свій 10-й і найскладніший політ на Червоній планеті.

Як повідомляє NASA, вертоліт пройшов заданим маршрутом на висоті 12 метрів у районі, який називається «Підняті хребти». Там він вів розвідку для ровера Perseverance.

Вертоліт зробив багато фотографій місцевості, яка представляє собою сукупність камʼяних утворень всередині кратера Джезеро.

Ingenuity пролетів десять точок маршруту, подолавши відстань у 1,6 км. Для вертольота це найдовший політ на Марсі.