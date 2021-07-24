У Південній Африці вдарили рекордні морози і випав сніг

У Південно-Африканській республіці випав сніг, у 19 районах країни зафіксували нечувані морози.
Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter метеослужба ПАР.
«Загалом за останні 24 години встановлено 19 нових рекордів. Багато з цих рекордів є мінімальними температурами», — йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, найнижче температура опустилась в місті Кімберлі — до -9,9 ºС.
Раніше тут температура падала максимум до -8,1 ºС — у липні 2000 року.
Місцеві мешканці викладають фото та відео снігопаду та ожеледі.
- Тим часом у США вирують масштабні лісові пожежі. Вигоріло майже 5 тисяч кілометрів лісу. Вчені повʼязують таку пожежну активність зі змінами клімату. На півночі США і в Канаді на початку липня фіксувалися температурні рекорди, які приводили до спалахів.
- Цього року втрати від пожеж можуть бути вдвічі більшими. У 2020 році в США згоріло 17 тисяч кілометрів квадратних лісу. У цьому ж році вже зафіксовано 4 тисячі пожеж.