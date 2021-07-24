У Південній Африці вдарили рекордні морози і випав сніг

У Південно-Африканській республіці випав сніг, у 19 районах країни зафіксували нечувані морози.

Про це повідомила на своїй сторінці у Twitter метеослужба ПАР.

«Загалом за останні 24 години встановлено 19 нових рекордів. Багато з цих рекордів є мінімальними температурами», — йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, найнижче температура опустилась в місті Кімберлі — до -9,9 ºС.

Раніше тут температура падала максимум до -8,1 ºС — у липні 2000 року.

Місцеві мешканці викладають фото та відео снігопаду та ожеледі.