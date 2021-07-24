В Южной Африке ударили рекордные морозы и выпал снег

В Южно-Африканской республике выпал снег, в 19 районах страны зафиксировали неслыханные морозы.
Об этом сообщила на своей странице в Twitter метеослужба ЮАР.
«В целом за последние 24 часа установлено 19 новых рекордов. Многие из этих рекордов являются минимальными температурами», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ниже всего температура опустилась в городе Кимберли — до -9,9 °С.
Ранее тут температура падала максимум до -8,1 °С — в июле 2000 года.
Местные жители выкладывают фото и видео снегопада и гололеда.
- Тем временем в США бушуют масштабные лесные пожары. Выгорело почти 5000 километров леса. Ученые связывают такую пожарную активность с изменениями климата. На севере США и в Канаде в начале июля фиксировались температурные рекорды, которые приводили к вспышкам.
- В этом году потери от пожаров могут быть вдвое больше. В 2020 году в США сгорело 17 тысяч километров квадратных леса. В этом же году уже зафиксировано 4 тысячи пожаров.