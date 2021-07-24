В Україні викрили канал контрабанди бурштину в ОАЕ та вилучили майже 300 кілограмів «сонячних» каменів

У Ковелі та Луцьку викрили підпільні цехи, в яких обробляли нелегально видобутий бурштин, та вилучили майже 300 кілограмів оброблених та необроблених «сонячних» каменів.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.

Як з’ясувалося, до незаконної діяльності причетні щонайменше 10 осіб — мешканці Волинської та Рівненської областей, які переробляли та збували бурштин до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, організатором виявився 34-річний мешканець Ковеля, який налагодив схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого бурштину на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Зловмисники переправляли готові вироби з бурштину поза митним контролем до Польщі, звідти «товар» потрапляв до ОАЕ. Отримані за продаж товарів гроші фігуранти самостійно перевозили до України.

Загалом правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків вдома та в машинах зловмисників. Також були виявлені три підпільні цехи, в яких був бурштин різної фракції, готові вироби з нього, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, гроші та пістолет.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько 1 мільйона гривень.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240—1 «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.