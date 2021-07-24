В Украине разоблачили канал контрабанды янтаря в ОАЭ и изъяли почти 300 килограммов «солнечного» камня

В Ковеле и Луцке раскрыли подпольные цеха, в которых обрабатывали нелегально добытый янтарь, и изъяли почти 300 килограммов обработанного и необработанного «солнечного» камня.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Как выяснилось, к незаконной деятельности причастны по меньшей мере 10 человек — жители Волынской и Ровенской областей, которые перерабатывали и сбывали янтарь в Объединенные Арабские Эмираты.

В частности, организатором оказался 34-летний житель Ковеля, который наладил схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого янтаря на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Злоумышленники переправляли готовые изделия из янтаря вне таможенного контроля в Польшу, оттуда «товар» попадал в ОАЭ. Полученные за продажу товаров деньги фигуранты самостоятельно перевозили в Украину.

Всего правоохранители провели 16 санкционированных обысков дома и в машинах злоумышленников. Также были обнаружены три подпольных цеха, в которых был янтарь разной фракции, готовые изделия из него, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, деньги и пистолет.

Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около 1 миллиона гривен.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.