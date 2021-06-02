Силовики заблокировали канал контрабанды янтаря за рубеж. Камней изъято на 30 миллионов гривен

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили организацию контрабандистов, которые незаконно добывали и вывозили янтарь в Китай и страны Ближнего Востока.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и полиции.

Правоохранители провели 67 обысков в Ровенской и Киевской областях, а также в столице, в квартирах участников группировки и рабочих цехах. Изъято около 1 485 кг янтаря примерно на 30 миллионов гривен. Также изъяты 40 мотопомп, станки для кустарной обработки янтаря, $130 тысяч и €30 тысяч наличными.

Установлено, что группировка, в которую входили украинцы и иностранцы, находила клиентов через соцсети, специальное мобильное приложение и вела онлайн-аукционы. Клиентам за рубеж янтарь и изделия из него отправляли контрабандным путем по поддельным документам.

Четырем участникам группировки уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых создание преступной организации. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.