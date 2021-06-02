Силовики заблокували канал контрабанди бурштину за кордон. Каменів вилучено на 30 мільйонів гривень

Служба безпеки і Нацполіція викрили організацію контрабандистів, які незаконно видобували та вивозили бурштин в Китай і країни Близького Сходу.

Про це повідомляють пресслужби СБУ і поліції.

Правоохоронці провели 67 обшуків у Рівненській і Київській областях, а також у столиці, у квартирах учасників угруповання та робочих цехах. Вилучено близько 1 485 кг бурштину приблизно на 30 мільйонів гривень. Також вилучено 40 мотопомп, верстати для кустарної обробки бурштину, $130 тисяч і €30 тисяч готівкою.

Встановлено, що угруповання, до якого входили українці та іноземці, знаходило клієнтів через соцмережі, спеціальний мобільний додаток і вело онлайн-аукціони. Клієнтам за кордон бурштин і вироби з нього відправляли контрабандним шляхом за підробленими документами.

Чотирьом учасникам угруповання вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких створення злочинної організації. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.