На Філіппінах дітям заборонили виходити з дому через штам «Дельта»

Острівна держава Філіппіни через штам коронавірусу «Дельта» відправила у пʼятницю, 23 липня, мільйони дітей на домашню ізоляцію. Про це повідомляє CNA.

«Варіант Дельти більш заразний і смертоносний», — сказав прессекретар президента, оголосивши про жорсткіші правила для столичного регіону і чотирьох провінцій, де число випадків різко зросло.

Дітям у віці від 5 до 17 років наказали залишатись вдома. Разом з тим у країні посилили обмеження щодо кількість людей за обідом у приміщенні, салонів краси і релігійних зібрань. Це сталося через два тижні після того, як уряд дозволив неповнолітнім виходити на вулицю (заборона діяла з березня 2020 року, але часто порушувалась).